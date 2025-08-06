Фестиваль «Здорово на все сто» пройдет в парке «Красная Пресня»

И еще необычная активность — прыжки в пружинящих ботинках. Представляете, вы будто бы на Луне, где сила тяжести 6.04 раза меньше, чем на Земле. И каждый шаг — это словно маленький полет. Этот вид фитнеса также будет доступен на фестивале всем желающим.