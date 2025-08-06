Фестиваль «Здорово на все сто» пройдет в парке «Красная Пресня»

Московский городской оздоровительный фестиваль «Здорово на все сто» пройдет 9−10 августа в парке «Красная Пресня».
Что и кто ожидает гостей фестиваля?
Первым делом — врачи. Ведущие специалисты клиники РУДН им. Виноградова — урологи, хирурги, сосудистые хирурги, эндокринологи, офтальмологи, неврологи, кардиологи, — проведут прием всех желающих прямо в парке. А еще там же сделают УЗИ и ЭКГ. Можно будет получить консультацию профессоров и кандидатов медицинских наук.
Медицина — медициной, но, как говорят сами врачи, болезни легче предупредить, чем вылечить. А основой для этого является здоровый образ жизни и физическая активность. Вот последней в парке «Красная Пресня» будет, хоть отбавляй.
Например, посетителям фестиваля представится уникальная возможность попробовать себя на тренажере Pravilo.Moscow. Это тренажер безопасного вытяжения. Человека подвешивают в воздухе за ноги и за руки и вытягивают. Обещается необыкновенный релакс, а заодно избавление от зажимов в позвоночнике и суставах, глубокий массаж и снятие мышечных блоков. В любом случае, это безвредно и попробовать стоит.
И еще необычная активность — прыжки в пружинящих ботинках. Представляете, вы будто бы на Луне, где сила тяжести 6.04 раза меньше, чем на Земле. И каждый шаг — это словно маленький полет. Этот вид фитнеса также будет доступен на фестивале всем желающим.
«Мы создаем пространство, где традиционные методики встречаются с инновациями, — отметил руководитель фестиваля Андрей Попов. — Это не просто мероприятие — это старт для новых привычек миллионов».
Там будет всё — и лекции психологов, и спортивные эстафеты, и футбольный матч между командами слепых футболистов, и занятия по йоге, и активности для инвалидов, и истории участников СВО, пострадавших на фронте.
«Лучшие практики здорового образа жизни, которые будут представлены на фестивале — это не просто локальные инициативы, а готовые решения, которые мы будем масштабировать по всей России, — отмечает приглашенный гости фестиваля гимнастка Ирина Винер. — Они помогают людям становиться крепче, умнее, смелее, выносливее и сильнее. Наша цель — сделать здоровый образ жизни доступным и привлекательным для каждого».