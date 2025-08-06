Трамп заявил о большом прогрессе в ходе встречи Путина и Уиткоффа

«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — заявил Трамп.