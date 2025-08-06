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Трамп заявил о большом прогрессе в ходе встречи Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи его спецпредставителя Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс по урегулированию на Украине. Заявление главы Белого дома опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — заявил Трамп.

За несколько минут до заявления президента США агентство Reuters сообщило, что в Белом доме положительно оценивают переговоры Путина и Уиткоффа.

Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Свой визит в столицу РФ он начал с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече обсуждались украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Беседа длилась около 3 часов. В Кремле переговоры назвали продуктивными и конструктивными.

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