Трамп заявил о большом прогрессе в ходе встречи Путина и Уиткоффа

«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — заявил Трамп.
За несколько минут до заявления президента США агентство Reuters сообщило, что в Белом доме положительно оценивают переговоры Путина и Уиткоффа.
Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Свой визит в столицу РФ он начал с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече обсуждались украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Беседа длилась около 3 часов. В Кремле переговоры назвали продуктивными и конструктивными.