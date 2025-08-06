Астрономы предупредили о геомагнитных возмущениях на Земле из-за дыры на Солнце

Крупная корональная дыра начнет воздействовать на Землю в пятницу, 8 августа, и может вызвать длительные геомагнитные возмущения. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
— Прогнозные модели показывают, что крупная корональная дыра, которая наблюдается сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца, начнет активно воздействовать на планету уже в эту пятницу, 8 августа, — говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что в текущий момент скорость солнечного ветра около орбиты планеты составляет около 400 километров в секунду, а к пятнице-субботе она возрастет до 600−700 километров в секунду. Такие значения сохранятся по меньшей мере до середины следующей недели и резко увеличат на этот период нагрузку на магнитное поле Земли, передает Telegram-канал лаборатории.
3 августа на Солнце зафиксировали самую мощную за последние полтора месяца вспышку уровня М2.9. По словам руководителя лаборатории Сергея Богачева, выброс раскаленной плазмы произошел в северном полушарии звезды. При этом всего за первые три дня августа приборы зафиксировали 35 вспышек.