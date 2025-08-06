Астрономы предупредили о геомагнитных возмущениях на Земле из-за дыры на Солнце

Специалисты отметили, что в текущий момент скорость солнечного ветра около орбиты планеты составляет около 400 километров в секунду, а к пятнице-субботе она возрастет до 600−700 километров в секунду. Такие значения сохранятся по меньшей мере до середины следующей недели и резко увеличат на этот период нагрузку на магнитное поле Земли, передает Telegram-канал лаборатории.