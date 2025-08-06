Стрельба произошла на американской военной базе, есть пострадавшие

Неизвестный открыл стрельбу на американской военной базе в штате Джорджия. Администрация приняла решение о полной блокировке территории, закрыв все въезды и поручив сотрудникам оставаться внутри помещений и «закрыть и запереть все окна и двери»".
Нападавшего к текущему моменту удалось обезвредить и задержать. Находящиеся неподалеку от базы школы приняли аналогичные меры безопасности «в качестве меры предосторожности».
— База была заблокирована в 11:04 утра (18:04 по московскому времени — прим. «ВМ»), на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Сообщается о пострадавших, — передает агентство Assosiated Press.
Несколько человек пострадали в казино Grand Sierra Resort в американском штате Невада, где мужчина открыл стрельбу. Правоохранителям удалось задержать нападавшего, которого сразу же доставили в больницу.
ругой инцидент произошел 17 апреля, в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.