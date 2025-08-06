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Женщина внезапно ожила за несколько минут до извлечения органов

В США 38-летняя бездомная едва не стала жертвой трансплантологов.

В США 38-летняя бездомная едва не стала жертвой трансплантологов. За несколько минут до извлечения органов женщина внезапно ожила. Об этом пишет Daily Mail.

Издание сообщает, что Данелла Гальегос попала в больницу в штате Нью-Мексико в 2022 году, она находилась без сознания.

Семья дала согласие на донорство органов, так как врачи не оставили надежды на выздоровление.

Однако за несколько дней до операции родные американки заметили слезы у нее на глазах, а ее сестра чувствовала движение пальцев.

Медики заявили, что это рефлекторные физиологические реакции.

На операционном столе врачи заметили у донора признаки сознания. Гальегос стала моргать по команде и двигать рукой в ответ на прикосновения сестры.

Но представители донорской службы все равно настаивали на трансплантации, предлагая ввести для подавления рефлексов морфин.

Бригада хирургов проводить операцию отказалась. Женщина вскоре вышла из комы, а спустя несколько недель полностью пришла в себя.

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