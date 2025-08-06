Женщина внезапно ожила за несколько минут до извлечения органов

В США 38-летняя бездомная едва не стала жертвой трансплантологов. За несколько минут до извлечения органов женщина внезапно ожила. Об этом пишет Daily Mail.
Издание сообщает, что Данелла Гальегос попала в больницу в штате Нью-Мексико в 2022 году, она находилась без сознания.
Семья дала согласие на донорство органов, так как врачи не оставили надежды на выздоровление.
Однако за несколько дней до операции родные американки заметили слезы у нее на глазах, а ее сестра чувствовала движение пальцев.
Медики заявили, что это рефлекторные физиологические реакции.
На операционном столе врачи заметили у донора признаки сознания. Гальегос стала моргать по команде и двигать рукой в ответ на прикосновения сестры.
Но представители донорской службы все равно настаивали на трансплантации, предлагая ввести для подавления рефлексов морфин.
Бригада хирургов проводить операцию отказалась. Женщина вскоре вышла из комы, а спустя несколько недель полностью пришла в себя.
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