Путин пообщался с автодорожником из Брянской области

«Я так понимаю, что за вашей спиной как раз стоят ваши работники, да? Те, кто создавали этот путь. У меня вопрос: как, по их мнению, были организованы работы, и каковы были условия, которые были созданы для людей, которые работают на объектах? Попросите, пожалуйста, кого-нибудь из них подойти. Могут два слова сказать?» — спросил Путин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах.