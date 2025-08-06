Трамп заявил, что Уиткофф провел c Путиным «очень продуктивную» встречу

Американский специальный посланник Стив Уиткофф провел «очень продуктивную» встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в среду, 6 августа, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам главы государства, он уже сообщил об итогах переговоров между Путиным и Уиткоффом «некоторым» союзникам из Европы. Президент подчеркнул, что боевые действия между Россией и Украиной «должны закончиться», а США будут работать над этим «в ближайшие дни и недели».
— Был достигнут большой прогресс! — подчеркнул Трамп.
Путин через Уиткоффа передал Трампу некоторые сигналы по урегулированию украинского кризиса. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, Москва имеет представление о позиции Вашингтона.
Утром 6 августа самолет Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее представители Кремля заявили, что Путин встретился с американским чиновником. Их переговоры продлились около трех часов.
После завершения встречи Путина и Уиткоффа глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал их переговоры словами «диалог восторжествует». Ушаков вскоре сообщил, что разговор президента России и спецпосланника США был полезным и конструктивным.