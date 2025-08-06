7 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

7 августа — день, сочетающий современные традиции и глубокие духовные корни. Праздники этого дня напоминают нам о ценности личной свободы, важности культурного наследия и силе веры. Независимо от того, отмечаете ли вы День холостяка, участвуете в пленэре или молитесь в храме, этот день предлагает каждому что-то особенное.