Ричмонд
+19°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший муж основательницы Wildberries будет судиться из-за унижений

Владислав Бакальчук, основатель одной из крупнейших российских интернет-компаний Wildberries, подал иск о защите чести и достоинства к медиаменеджеру Георгию Лобушкину, бывшему пресс-секретарю социальной сети «ВКонтакте». Судебная повестка была направлена Лобушкину через портал «Госуслуги».

Бакальчук подал иск о защите чести и достоинства к медиаменеджеру Лобушкину.

Владислав Бакальчук, основатель одной из крупнейших российских интернет-компаний Wildberries, подал иск о защите чести и достоинства к медиаменеджеру Георгию Лобушкину, бывшему пресс-секретарю социальной сети «ВКонтакте». Судебная повестка была направлена Лобушкину через портал «Госуслуги».

В документах, поступивших в суд, не указаны конкретные основания для подачи иска. В карточке дела отмечено, что Бакальчук требует признать недействительными сведения, которые, по его мнению, порочат его деловую репутацию. «Речь идет о признании недействительными сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Бакальчука», — говорится в материалах дела, передает telegram-канал Baza.

Отмечается, что причиной судебного разбирательства может стать публикация Лобушкина, размещенная в его telegram-канале в декабре 2024 года. Тогда медиаменеджер объявил о присуждении Бакальчуку ироничной награды «Трансформация года» в своем антирейтинге.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше