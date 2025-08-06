Бывший муж основательницы Wildberries будет судиться из-за унижений

В документах, поступивших в суд, не указаны конкретные основания для подачи иска. В карточке дела отмечено, что Бакальчук требует признать недействительными сведения, которые, по его мнению, порочат его деловую репутацию. «Речь идет о признании недействительными сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Бакальчука», — говорится в материалах дела, передает telegram-канал Baza.