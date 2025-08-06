В Минске на пр. Машерова внесли изменения в движение общественного транспорта

А также речь идет о движении автобусного маршрута № 163. Оно организовано от ОП «Ст.м. Молодежная» по ул. Кальварийской, Домашевской, Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига и далее по маршруту, со стороны ул. Немига — по пр. Победителей, ул. Мельникайте, Кальварийской, Притыцкого и далее по маршруту. -0-