В Минске на пр. Машерова внесли изменения в движение общественного транспорта

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами на пр. Машерова от ул. Тимирязева до пр. Победителей (не включая перекрестки) с 20.00 вносятся изменения в организацию движения транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Минсктрансе.
Так, изменяется движение автобусного маршрута № 46. Оно организуется от ул. Домашевской по ул. Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, М. Богдановича, пр. Машерова и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений.
А также речь идет о движении автобусного маршрута № 163. Оно организовано от ОП «Ст.м. Молодежная» по ул. Кальварийской, Домашевской, Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига и далее по маршруту, со стороны ул. Немига — по пр. Победителей, ул. Мельникайте, Кальварийской, Притыцкого и далее по маршруту. -0-