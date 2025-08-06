Трамп намерен в ближайшие дни работать над завершением конфликта на Украине

Ранее глава Белого дома также прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, которая состоялась в Кремле в среду, 6 августа. Трамп назвал переговоры представителей стран продуктивными, отметив, что в результате встречи был достигнут большой прогресс.