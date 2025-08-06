Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

60% отельеров в Ростовской области могут быть исключены из реестра

Гостиницы Ростовской области рискуют потерять легальный статус из-за непрохождения самооценки.

Источник: Комсомольская правда

Средства размещения Ростовской области, включая гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, должны до 1 сентября пройти процедуру самооценки на портале Национальной системы аккредитации. Если сведения об оценке не поступят в реестр, классификация таких объектов будет приостановлена, что лишит их возможности размещаться в туристических агрегаторах и сделает деятельность незаконной. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

По данным первого заместителя губернатора Алексея Господарева, в реестр от региона включено 609 объектов, но только 40% прошли необходимую процедуру.

За отсутствие в реестре предусмотрены штрафы: от 50 до 70 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 450 тысяч рублей для юридических.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростовской области выделят 60 млн рублей на развитие туринфраструктуры вдоль трассы М-4.

В Ростовской области утвердили субсидии для развития туристической инфраструктуры вдоль трассы М-4 «Дон» (подробнее).