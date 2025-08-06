60% отельеров в Ростовской области могут быть исключены из реестра

Средства размещения Ростовской области, включая гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, должны до 1 сентября пройти процедуру самооценки на портале Национальной системы аккредитации. Если сведения об оценке не поступят в реестр, классификация таких объектов будет приостановлена, что лишит их возможности размещаться в туристических агрегаторах и сделает деятельность незаконной. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
По данным первого заместителя губернатора Алексея Господарева, в реестр от региона включено 609 объектов, но только 40% прошли необходимую процедуру.
За отсутствие в реестре предусмотрены штрафы: от 50 до 70 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 450 тысяч рублей для юридических.
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