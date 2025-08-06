60% отельеров в Ростовской области могут быть исключены из реестра

Средства размещения Ростовской области, включая гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, должны до 1 сентября пройти процедуру самооценки на портале Национальной системы аккредитации. Если сведения об оценке не поступят в реестр, классификация таких объектов будет приостановлена, что лишит их возможности размещаться в туристических агрегаторах и сделает деятельность незаконной. Об этом говорится на сайте регионального правительства.