Школьная форма воспитывает вкус с самого детства, считает стилист

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Наличие школьной формы в образовательных учреждениях воспитывает вкус с самого детства, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал стилист, модный эксперт Алексей Сухарев.
С 3 сентября 2025 года вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы.
«Я искренне считаю, что наличие школьной формы в школах — это прекрасная идея. Во-первых, это воспитывает вкус с самого раннего детства. Во-вторых, это дает детям понять, что существует определенная уместность — что можно носить в школу, а что за её пределами», — сказал Сухарев.
Он добавил, что должен быть вариативный комплект вещей, которые дети смогут самостоятельно выбирать каждое утро, но, тем не менее, находиться в рамках дресс-кода.
Модный эксперт со ссылкой на Минпросвещения РФ отметил, что школьная форма, которая была представлена в среду на пресс-конференции, это «лишь примеры, которые соответствуют техническим требованиям, выставляемым к производителям формы».
В пресс-службе министерства также заявили, что вводить единую школьную форму не планируется, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.