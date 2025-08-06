Школьная форма воспитывает вкус с самого детства, считает стилист

«Я искренне считаю, что наличие школьной формы в школах — это прекрасная идея. Во-первых, это воспитывает вкус с самого раннего детства. Во-вторых, это дает детям понять, что существует определенная уместность — что можно носить в школу, а что за её пределами», — сказал Сухарев.