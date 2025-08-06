Стали известны подробности экспертизы травм бизнесмена, пострадавшего в кафе от Федора Смолова

По данным издания, специалисты изучили выписки из больницы и пришли к выводу, что двойной перелом нижней челюсти квалифицируется как травма средней степени тяжести. Это попадает под статью 112 УК РФ — «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». За такое преступление грозит до трех лет ограничения свободы, либо принудительные работы, арест или лишение свободы на тот же срок.