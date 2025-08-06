Ричмонд
+19°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности экспертизы травм бизнесмена, пострадавшего в кафе от Федора Смолова

Травмы бизнесмена после конфликта со Смоловым признали средней тяжести.

Источник: Комсомольская правда

Травмы бизнесмена, который пострадал в кафе от удара футболиста Федора Смолова, признаны травмами средней степени тяжести. Конфликт произошел в конце мая в кафе на улице Никитской в Москве. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, специалисты изучили выписки из больницы и пришли к выводу, что двойной перелом нижней челюсти квалифицируется как травма средней степени тяжести. Это попадает под статью 112 УК РФ — «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». За такое преступление грозит до трех лет ограничения свободы, либо принудительные работы, арест или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 35-летний экс-игрок «Краснодара» попал в потасовку с двумя мужчинами в кафе. Судя по размещенному в интернете видео, футболист нанес удары двоим посетителям заведения.

Сам футболист прокомментировал драку и извинился перед очевидцами. По его словам, он пытался защитить своих друзей и до последнего стремился избежать конфликта. Смолов утверждает, что столкнулся с грубостью и нецензурной бранью. Также он упомянул о третьих лицах, которые якобы занимались вымогательством.