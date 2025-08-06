Врач рассказала, каким спортом безопасно заниматься в летнюю жару

Среди подходящих видов активности Ходова выделила также езду на велосипеде, бег и ходьбу. Все они хорошо тренируют тело, но при этом позволяют контролировать нагрузку. Главное — выбирать удобную одежду и обувь, особенно для утренних пробежек или прогулок.