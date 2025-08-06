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Врач рассказала, каким спортом безопасно заниматься в летнюю жару

Терапевт Ходова посоветовала заниматься пилатесом в жару.

Источник: Комсомольская правда

Летом тренировки могут быть особенно опасными из-за жары. Поэтому важно выбирать такие виды физической активности, которые не перегружают организм. Врач-терапевт Дзерасса Ходова рассказала, что стоит в зной заниматься йогой или пилатесом. Об этом пишет «Газета.Ru».

— Пилатес — эта система направлена на укрепление мышц, развитие вестибулярного аппарата, стимуляцию органов дыхания. Упражнения положено выполнять медленно и контролировать каждый этап, делая акцент на правильное положение тела и глубокое размеренное дыхание, — объяснила специалист.

Среди подходящих видов активности Ходова выделила также езду на велосипеде, бег и ходьбу. Все они хорошо тренируют тело, но при этом позволяют контролировать нагрузку. Главное — выбирать удобную одежду и обувь, особенно для утренних пробежек или прогулок.

Также специалист посоветовал не забывать о плавании и прыжках со скакалкой. Скакалка — отличный способ держать тело в тонусе даже в обеденный перерыв. В жаркую погоду для занятий водными видами спорта безопаснее выбирать открытый бассейн, а не подозрительный природный водоем.