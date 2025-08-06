Станислав Черчесов назначен главным тренером «Ахмата»

Один из самых авторитетных отечественных специалистов, бывший главный тренер национальной сборной Станислав Саламович Черчесов через десять лет вернулся в Российскую премьер-лигу, возглавив команду из столицы Республики Чечни — «Ахмат». Уже в первом матче ему и его игрокам предстоит встреча с санкт-петербургским «Зенитом» в четвертом туре РПЛ.
Возможно, это прозвучит немного банально, но то, о чем так много говорили последние месяцы, да что там месяцы — годы, и чего так ждали все любители отечественного футбола, наконец-то произошло. Бывший главный тренер сборной России, один из самых авторитетных отечественных специалистов Станислав Саламович Черчесов наконец-то вернулся в нашу премьер-лигу, в которой отсутствовал, страшно сказать, долгих десять лет — последним местом его работы в 2014—2015 годах было московское «Динамо».
Черчесова в нашем футболе хотели видеть очень многие, и при каждом обсуждении новых кандидатов в главные тренеры команд РПЛ его имя было среди первых. Почему? Потому что он, говоря словами Михаила Гершковича, председателя Объединения отечественных тренеров по футболу, тренер-победитель. Не только по результатам своей работы, но и, что самое главное, по своему духу.
За время отсутствия в нашем футболе Станислав Саламович успел не только добиться незабываемых результатов со сборной России, но и выиграть вместе с польской «Легией» национальные чемпионат и Кубок, а вместе с венгерским «Ференцварошем» сделать это дважды. Заодно еще и Кубок страны прихватив.
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Почему именно «Ахмат» в конечном итоге стал той командой, которая наконец-то вернула Черчесова в РПЛ? Причин, как всегда, несколько.
Во-первых, старт сезона для клуба из столицы Чеченской Республики получился крайне неудачным: четыре поражения в четырех первых официальных матчах — три в РПЛ и одно в Кубке. После чего теперь уже бывший тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком был отправлен в отставку.
Во-вторых, Станислав Саламович уже работал с этой боевитой и самобытной командой. В сезоне-2012/13 под его руководством «Ахмат» занял восьмое место в чемпионате, что на тот момент было лучшим результатом для клуба в РПЛ. И это плодотворное сотрудничество Черчесов помнит до сих пор. «Ахмат» — крепкая команда. Я с ней работал, когда она еще называлась «Терек». И знаю, как непросто с нами было всем играть«, — говорил весной 2025 года в интервью “МК” специалист, подводя итоги матчей 22-го тура сезона-24/25.
В-третьих, как бы это странно ни прозвучало, но в грозненском клубе гораздо больше возможностей для реализации творческих планов, чем в тех же «Динамо», «Спартаке» или «Зените», где, скажем так, иногда бывает слишком много желающих помочь тренерам в их работе. В этом отношении «Ахмат» и та турнирная ситуация, в котором сейчас, к сожалению, оказалась команда, — очень перспективное место. К тому же в клуб пришло новое амбициозное руководство. Так что момент для начала работы почти идеальный.
Ну и, наконец, в команде собраны достаточно хорошие игроки, плюс есть возможность укрепить состав — до закрытия трансферного окна в российском футболе еще есть время.
Что касается самого процесса, то ситуация развивалась стремительно. 5 августа ушел в отставку Сторожук со своей командой, а 6 августа Черчесов уже поставил подпись под договором. Срок — три года. Как сообщают СМИ, зарплата вполне достойная.
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«Приветствую назначение Станислава Саламовича Черчесова главным тренером РФК “Ахмат”, он один из самых опытных тренеров, имеющих за своими плечами, и это очень важно, победную практику. Черчесов — тренер-победитель. Думаю, что его приход в Грозный создаст конструктивную атмосферу, обстановку для развития футбольного клуба “Ахмат”. Самое главное — не только для развития, но и для достижения высоких целей. Конечно, результатов бывает трудно ожидать сразу или говорить, что они будут чемпионами, но я уверен, что теперь у “Ахмата” будет поступательное движение, которое в скором времени позволит нам говорить о претензиях команды на более высокие достижения», — специально для «МК» прокомментировал главную футбольную новость августа Михаил Гершкович, председатель Объединения отечественных тренеров по футболу.
Со своей стороны редакция «Московского комсомольца» также желает своему давнему и доброму другу Станиславу Саламовичу Черчесову удачи с его новой-старой командой. Уже 9 августа, в субботу, «Ахмату» на своем поле предстоит играть против «Зенита». И уже наверняка можно сказать, что не только этот матч станет самым ожидаемым поединком в первой части чемпионата, но и то, что теперь весь российский футбол будет намного интереснее!