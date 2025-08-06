Ричмонд
+19°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Станислав Черчесов назначен главным тренером «Ахмата»

Один из самых авторитетных отечественных специалистов, бывший главный тренер национальной сборной Станислав Саламович Черчесов через десять лет вернулся в Российскую премьер-лигу, возглавив команду из столицы Республики Чечни — «Ахмат».

Один из самых авторитетных отечественных специалистов, бывший главный тренер национальной сборной Станислав Саламович Черчесов через десять лет вернулся в Российскую премьер-лигу, возглавив команду из столицы Республики Чечни — «Ахмат». Уже в первом матче ему и его игрокам предстоит встреча с санкт-петербургским «Зенитом» в четвертом туре РПЛ.

Возможно, это прозвучит немного банально, но то, о чем так много говорили последние месяцы, да что там месяцы — годы, и чего так ждали все любители отечественного футбола, наконец-то произошло. Бывший главный тренер сборной России, один из самых авторитетных отечественных специалистов Станислав Саламович Черчесов наконец-то вернулся в нашу премьер-лигу, в которой отсутствовал, страшно сказать, долгих десять лет — последним местом его работы в 2014—2015 годах было московское «Динамо».

Черчесова в нашем футболе хотели видеть очень многие, и при каждом обсуждении новых кандидатов в главные тренеры команд РПЛ его имя было среди первых. Почему? Потому что он, говоря словами Михаила Гершковича, председателя Объединения отечественных тренеров по футболу, тренер-победитель. Не только по результатам своей работы, но и, что самое главное, по своему духу.

За время отсутствия в нашем футболе Станислав Саламович успел не только добиться незабываемых результатов со сборной России, но и выиграть вместе с польской «Легией» национальные чемпионат и Кубок, а вместе с венгерским «Ференцварошем» сделать это дважды. Заодно еще и Кубок страны прихватив.

Весной 2025 года Черчесова ждали (как оказалось, к сожалению, не все) в столичном «Динамо». Потом надеялись, что его пригласят в ЦСКА. После этого были разговоры о возвращении специалиста в московский «Спартак». Но грозненский «Ахмат», как говорится, сыграл на опережение.

● ● ●

Почему именно «Ахмат» в конечном итоге стал той командой, которая наконец-то вернула Черчесова в РПЛ? Причин, как всегда, несколько.

Во-первых, старт сезона для клуба из столицы Чеченской Республики получился крайне неудачным: четыре поражения в четырех первых официальных матчах — три в РПЛ и одно в Кубке. После чего теперь уже бывший тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком был отправлен в отставку.

Во-вторых, Станислав Саламович уже работал с этой боевитой и самобытной командой. В сезоне-2012/13 под его руководством «Ахмат» занял восьмое место в чемпионате, что на тот момент было лучшим результатом для клуба в РПЛ. И это плодотворное сотрудничество Черчесов помнит до сих пор. «Ахмат» — крепкая команда. Я с ней работал, когда она еще называлась «Терек». И знаю, как непросто с нами было всем играть«, — говорил весной 2025 года в интервью “МК” специалист, подводя итоги матчей 22-го тура сезона-24/25.

В-третьих, как бы это странно ни прозвучало, но в грозненском клубе гораздо больше возможностей для реализации творческих планов, чем в тех же «Динамо», «Спартаке» или «Зените», где, скажем так, иногда бывает слишком много желающих помочь тренерам в их работе. В этом отношении «Ахмат» и та турнирная ситуация, в котором сейчас, к сожалению, оказалась команда, — очень перспективное место. К тому же в клуб пришло новое амбициозное руководство. Так что момент для начала работы почти идеальный.

Ну и, наконец, в команде собраны достаточно хорошие игроки, плюс есть возможность укрепить состав — до закрытия трансферного окна в российском футболе еще есть время.

Что касается самого процесса, то ситуация развивалась стремительно. 5 августа ушел в отставку Сторожук со своей командой, а 6 августа Черчесов уже поставил подпись под договором. Срок — три года. Как сообщают СМИ, зарплата вполне достойная.

● ● ●

«Приветствую назначение Станислава Саламовича Черчесова главным тренером РФК “Ахмат”, он один из самых опытных тренеров, имеющих за своими плечами, и это очень важно, победную практику. Черчесов — тренер-победитель. Думаю, что его приход в Грозный создаст конструктивную атмосферу, обстановку для развития футбольного клуба “Ахмат”. Самое главное — не только для развития, но и для достижения высоких целей. Конечно, результатов бывает трудно ожидать сразу или говорить, что они будут чемпионами, но я уверен, что теперь у “Ахмата” будет поступательное движение, которое в скором времени позволит нам говорить о претензиях команды на более высокие достижения», — специально для «МК» прокомментировал главную футбольную новость августа Михаил Гершкович, председатель Объединения отечественных тренеров по футболу.

Со своей стороны редакция «Московского комсомольца» также желает своему давнему и доброму другу Станиславу Саламовичу Черчесову удачи с его новой-старой командой. Уже 9 августа, в субботу, «Ахмату» на своем поле предстоит играть против «Зенита». И уже наверняка можно сказать, что не только этот матч станет самым ожидаемым поединком в первой части чемпионата, но и то, что теперь весь российский футбол будет намного интереснее!