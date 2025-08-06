Станислав Черчесов назначен главным тренером «Ахмата»

В-третьих, как бы это странно ни прозвучало, но в грозненском клубе гораздо больше возможностей для реализации творческих планов, чем в тех же «Динамо», «Спартаке» или «Зените», где, скажем так, иногда бывает слишком много желающих помочь тренерам в их работе. В этом отношении «Ахмат» и та турнирная ситуация, в котором сейчас, к сожалению, оказалась команда, — очень перспективное место. К тому же в клуб пришло новое амбициозное руководство. Так что момент для начала работы почти идеальный.