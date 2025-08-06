Путин придумал, как улучшить качество жизни россиян

Путин заявил, что повышение уровня и качества жизни людей в стране главная цель властей.
Повышение уровня и качества жизни граждан — главная цель государственной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию инфраструктурных объектов в регионах.
«Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей», — подчеркнул Путин, обращаясь к строителям и региональным властям. Президент России призвал необходимость строительства жилых домов, образовательных и медицинских учреждений, а также других важных объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, он отметил значимость прокладки и ремонта автодорог и железнодорожных путей, а также благоустройства общественных территорий.
В рамках видеоконференции были Путин выделил самоотверженность строительной отрасли, которые в непростых условиях продолжают заниматься восстановлением территорий Донбасса и Новороссии. Он также поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя, который отмечается 10 августа.