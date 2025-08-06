Путин придумал, как улучшить качество жизни россиян

«Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей», — подчеркнул Путин, обращаясь к строителям и региональным властям. Президент России призвал необходимость строительства жилых домов, образовательных и медицинских учреждений, а также других важных объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, он отметил значимость прокладки и ремонта автодорог и железнодорожных путей, а также благоустройства общественных территорий.