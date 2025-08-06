Ричмонд
+19°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин придумал, как улучшить качество жизни россиян

Повышение уровня и качества жизни граждан — главная цель государственной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию инфраструктурных объектов в регионах.

Путин заявил, что повышение уровня и качества жизни людей в стране главная цель властей.

Повышение уровня и качества жизни граждан — главная цель государственной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию инфраструктурных объектов в регионах.

«Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей», — подчеркнул Путин, обращаясь к строителям и региональным властям. Президент России призвал необходимость строительства жилых домов, образовательных и медицинских учреждений, а также других важных объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, он отметил значимость прокладки и ремонта автодорог и железнодорожных путей, а также благоустройства общественных территорий.

В рамках видеоконференции были Путин выделил самоотверженность строительной отрасли, которые в непростых условиях продолжают заниматься восстановлением территорий Донбасса и Новороссии. Он также поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя, который отмечается 10 августа.