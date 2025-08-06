Пассажир угрожал стюардессе групповым изнасилованием из-за замечания

Директор рекрутингового агентства, который летел рейсом авиакомпании Virgin Atlantic, пригрозил расправой стюардессе из-за замечания. Об этом пишет Daily Mail.
По информации издания, 37-летний отец троих детей Салман Ифтихар в феврале 2023 года летел бизнес-классом вместе с семьей из лондонского аэропорта Хитроу в Пакистан.
Бортпроводница Энджи Уолш попросила выпивавшего мужчину перестать употреблять лед из бара, после чего он начал угрожать ей групповым изнасилованием и поджогом.
Также Ифтихар грозился взорвать пол в отеле, где должны были остановиться бортпроводники, попытался устроить драку с одним из них и толкнул жену на глазах у плачущих детей.
Бизнесмена арестовали в своем доме в марте 2024 года. В суде он признался в угрозах и заплакал, его приговорили к 15 месяцам тюремного заключения.
Ранее школьную учительницу из подмосковной Шатуры признали невменяемой после попытки организовать убийство девятиклассника, в которого она была влюблена с младшей школы. С 2015 года женщина находится в психиатрической лечебнице закрытого типа.
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