Содержание нитратов в заранее нарезанных арбузах из доставок здорово удивило

— Если плод сорвали недозревшим, то, скорее всего, нитраты будут только в корке, а в мякоти их количество будет низким, — говорит Царенко. — Но вообще утверждение, что в фасованных арбузах без кожуры нет нитратов, является мифом. Так как растут арбузы в кожуре, а азотсодержащие удобрения с нитратами используют для роста растений. Если вы не выявили нитраты в нарезанных и расфасованных кусках арбузов, то это означает, что выборка состояла из дозревших арбузов. Повторюсь, при соблюдении агротехнологии к концу созревания в арбузе не должно быть нитратов.