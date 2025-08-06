Содержание нитратов в заранее нарезанных арбузах из доставок здорово удивило

Наконец-то наступил в Москве уже полноценный сезон арбузов: вот вам полосатые ягоды и на специальных развалах, вот они же — разных сортов — в супермаркетах. А вот — все более популярные коробочки с арбузной нарезкой, которые можно заказать с доставкой. Удобно — да не то слово! Вот только боязно: что в коробочку подсунули? Как же изучить арбузик снаружи да постучать по нему? Чем отличаются нарезанные арбузы от «природных» — с нитратомером в руках выясняли корреспонденты «МК».
Соблазн купить уже нарезанный арбуз — признаемся — велик. Вот правда: не тащить эти десять с лишним (а где вы видели в последнее время компактные, аккуратненькие, кроме как по премиум-ценам?) килограммов объемистого плода домой. Не мыть его, ворочая в раковине. Не резать, наконец, — да, многие мужчины любят эту «настоящую мужскую работу», требующую крепкой руки и большого ножа, а многие женщины умеют ее делать, но не все, не все! Просто купил, взял вилку — и ешь на здоровье. Быстро, удобно!
…Правда, совершенно невыгодно. На развалах арбузы — те самые, «лошадиные», — можно найти по ценам от 40 рублей за килограмм, а в супермаркетах по 70−90 рублей. А вот в доставке одна коробочка весом от полкило до килограмма обойдется от 390 до 590 рублей. Это, знаете ли, — на порядок!
(Впрочем, для «соло-едоков» на один раз — почему бы и нет! Не тащить, не резать и не думать, что делать со всем остальным недоеденным клятым арбузом — это дорогого стоит.).
Разные судьбы.
Вот перед нами, стало быть, традиционным образом купленный на развале арбуз. Продолговатый, огромного размера — на 12 килограммов, или 600 с лишним рублей. То есть, отметим в скобках, за «единицу арбузной трапезы» цена не меньше, чем за модную коробочку. Прежде чем поставить его на стол, пришлось проводить в редакции целую спецоперацию: где найти подходящий кран и раковину, чтобы вымыть «полосатого слона»?
Раздавались даже предложения воспользоваться для этой цели влажными салфетками — тоже, в общем-то, вариант… Но в итоге все же запихнули под кран. Вымыли. И воткнули в толстую астраханскую шкуру шип нитратомера — как же, все боятся нитратов!
Результат — 35−40% от ПДК. Есть, стало быть, можно, в отличие от ранних, июньских плодов, где стрелка нитратомера доходила и до 100%. Что ж, значит, надо резать — и тут дома нужно большое блюдо, а в редакции приходится заранее извиняться перед уборщицами. Пол после поедания, как ни аккуратничай, в свинском состоянии.
А теперь — нарезанный. Для офиса, конечно, не в пример удобнее. На вкус — намного слаще, чем «природный»: тот-то, кругленький, светло-розовый внутри, а эти — ярко-красные (кроме того сорта, который желтый). Настолько сладкий этот расфасованный продукт, что тут же хочется воды, или кофе, или кто как привык «разбавлять» слишком сладкое. Те, кто следит за гликемическим индексом продуктов, насторожатся.
Ну, а нитраты? А с нитратами как раз все в порядке: 20−25%, то есть даже меньше, чем у ненарезанного. Почему, кстати, меньше — да, похоже, потому, что шкура «не в игре». А общеизвестно, что нитраты, которые в дары природы переходят из почвы, больше всего откладываются именно в кожуре и ближней к ней зоне мякоти.
Что же здоровее.
Получается, что фасованный арбуз лучше со всех сторон (если не брать цену)? Врачи с этим не соглашаются. Ведь нитратов в сезонных арбузах, по их словам, минимум. Так, врач-инфекционист Ольга Царенко успокоила корреспондентов «МК» по поводу нитратов: в сезон риск купить арбуз с нитратами минимален, если продукт куплен в специализированном месте торговли — в магазинах, на рынках, ярмарках выходного дня и отведенных администрациями территориях бахчевых развалов.
В целях безопасности не следует приобретать бахчевые культуры у случайных лиц, на стихийных рынках, остановках транспорта, вдоль автотрасс, во дворах домов. Как правило, поясняет врач, на таких торговых точках продается продукция без документов, подтверждающих ее происхождение и качество, не проводится лабораторный санитарный контроль по показателям безопасности.
— Если плод сорвали недозревшим, то, скорее всего, нитраты будут только в корке, а в мякоти их количество будет низким, — говорит Царенко. — Но вообще утверждение, что в фасованных арбузах без кожуры нет нитратов, является мифом. Так как растут арбузы в кожуре, а азотсодержащие удобрения с нитратами используют для роста растений. Если вы не выявили нитраты в нарезанных и расфасованных кусках арбузов, то это означает, что выборка состояла из дозревших арбузов. Повторюсь, при соблюдении агротехнологии к концу созревания в арбузе не должно быть нитратов.
Если же с этими веществами все же «не повезло», то, по словам инфекциониста, основные симптомы отравления нитратами это общая слабость, недомогание, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе различной локализации, бледность кожных покровов, головокружение, горечь во рту, желтушность склер, увеличение печени. В тяжелых случаях может развиться заторможенность, нарушение сознания, вплоть до комы.
А еще помимо нитратов арбузы могут угрожать потребителям и «обычной» кишечной инфекцией. Ее риск, как отмечает Царенко, прежде всего связан с бактериями, которые с корки арбуза попадают на мякоть. По этой причине поверхность арбуза совершенно необходимо мыть перед употреблением под проточной водой, желательно щеткой (губкой) с мылом (напомним это важное правило в который раз!). В противном случае грязь или бактерии, которые остались на его кожуре, при разрезании могут попасть в мякоть и, собственно, потом в ваш организм.
Потому-то, как напоминает врач, вырезание кусочков арбуза на пробу или разрезание арбузов на части в «полевых» условиях строго запрещено: в месте разреза быстро размножаются микроорганизмы.
«В случае если вы сами нарезали себе арбуз, куски нужно хранить в холодильнике, — советует врач. — Почувствовав после разреза кислый запах, отложите кусочки в сторону — это свидетельствует о начавшихся процессах брожения, что может привести к кишечной инфекции».
Кроме того, чудо-ягода может быть вредна для определенных групп людей: прежде всего, для диабетиков (из-за высокого содержания сахара арбузы могут вызывать резкий скачок уровня сахара в крови), людей с определенными заболеваниями почек, (которым арбузы могут быть противопоказаны из-за высокого содержания жидкости и калия) и аллергиков (у некоторых людей, представьте, может быть аллергия на арбуз).
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