ExPro: запасы газа на Украине достигли самых низких показателей за 12 лет

В подземных хранилищах на Украине на сегодняшний момент наблюдается самое низкое количество запасов газа за последние 12 лет. Об этом сообщает аналитическая компания ExPro.
Согласно источнику, сейчас украинские подземные хранилища заполнены лишь на 32,3%, а общие запасы страны уменьшились на 9% в сравнении с прошлым годом.
Так, по данным на 5 августа, на Украине хранится порядка 10 млрд кубометров газа. При этом минимальный объем, необходимый стране на время отопительного сезона, составляет 13 млрд кубов газ.
В свою очередь европейский портал Gas Infrastructure Europe отмечает, что по его данным украинские подземные хранилища заполнены лишь на 17,45%, в то время как объем активного газа в стране составляет порядка 5,27 млрд кубометров.
Ранее KP.RU сообщал, что Минэнерго Украины сообщило о повреждении газокомпрессорной станции, расположенной под Одессой и задействованной в поставках газа из Европы.