Путин обратил внимание россиян на качество дорог в стране

За год в России отремонтировано 85% федеральных трасс, заявил Путин.
В России по итогам прошлого года привели в нормативное состояние свыше 55% региональных дорог, а в крупнейших агломерациях этот показатель достиг 85%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги развития транспортной инфраструктуры страны.
«По итогам прошлого года к нормативному состоянию приведены более 55% региональных дорог. Доля дорог крупнейших агломераций, отвечающих нормативным требованиям, составила 85%», — сообщил президент. Темпы дорожного строительства он оценил как хорошие. «Построены сотни мостов и путепроводов, которые обеспечили более удобное и безопасное дорожное движение», — подчеркнул глава государства.
Глава РФ отметил, что повышение уровня и качества жизни граждан является целью государственной политики. В рамках видеоконференции он также выделил самоотверженность строителей, которые в непростых условиях занимаются восстановлением территорий Донбасса и Новороссии. Он также поздравил работников отрасли с Днем строителя, который отмечается 10 августа.