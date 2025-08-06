Путин обратил внимание россиян на качество дорог в стране

Глава РФ отметил, что повышение уровня и качества жизни граждан является целью государственной политики. В рамках видеоконференции он также выделил самоотверженность строителей, которые в непростых условиях занимаются восстановлением территорий Донбасса и Новороссии. Он также поздравил работников отрасли с Днем строителя, который отмечается 10 августа.