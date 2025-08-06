Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обратил внимание россиян на качество дорог в стране

В России по итогам прошлого года привели в нормативное состояние свыше 55% региональных дорог, а в крупнейших агломерациях этот показатель достиг 85%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги развития транспортной инфраструктуры страны.

За год в России отремонтировано 85% федеральных трасс, заявил Путин.

В России по итогам прошлого года привели в нормативное состояние свыше 55% региональных дорог, а в крупнейших агломерациях этот показатель достиг 85%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги развития транспортной инфраструктуры страны.

«По итогам прошлого года к нормативному состоянию приведены более 55% региональных дорог. Доля дорог крупнейших агломераций, отвечающих нормативным требованиям, составила 85%», — сообщил президент. Темпы дорожного строительства он оценил как хорошие. «Построены сотни мостов и путепроводов, которые обеспечили более удобное и безопасное дорожное движение», — подчеркнул глава государства.

Глава РФ отметил, что повышение уровня и качества жизни граждан является целью государственной политики. В рамках видеоконференции он также выделил самоотверженность строителей, которые в непростых условиях занимаются восстановлением территорий Донбасса и Новороссии. Он также поздравил работников отрасли с Днем строителя, который отмечается 10 августа.