Фигуристка Трусова родила первого ребенка и выразила эмоции одним словом

Пара объявила о беременности 23 марта, во время выступления на турнире шоу-программы «Русский вызов». Спортсмены поженились в августе 2024 года. В текущем сезоне Трусова приняла участие в контрольных прокатах сборной России в сентябре 2024 года, но с тех пор не выступала на соревнованиях. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что фигуристка не участвует в шоу по рекомендации врачей.