Фигуристка Трусова родила первого ребенка и выразила эмоции одним словом

Российские фигуристы Александра Игнатова (в девичестве Трусова — прим. «ВМ») и ее супруг Макар Игнатов в среду, 6 августа, объявили о том, что у них родился сын. Спортсменка выразила свои эмоции одним словом.
— Родила! — написала фигуристка в своем Telegram-канале.
Пара объявила о беременности 23 марта, во время выступления на турнире шоу-программы «Русский вызов». Спортсмены поженились в августе 2024 года. В текущем сезоне Трусова приняла участие в контрольных прокатах сборной России в сентябре 2024 года, но с тех пор не выступала на соревнованиях. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что фигуристка не участвует в шоу по рекомендации врачей.
Игнатовы узнали пол своего ребенка в ходе мероприятия в кинотеатре «Октябрь» в Москве 4 апреля: на большом экране в кинозале высветились слова «Поздравляем, у вас будет сын!». Игнатова отметила, что вместе с мужем готовилась к этому дню больше месяца.
Чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что фигуристки Александра Игнатова и Елизавета Туктамышева не должны выступать от России на зимних Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в 2026 году. Теоретическое выступление Игнатовой и Туктамышевой на Олимпиаде он назвал «сюрреализмом».