Мединский подтвердил отказ Украины от тысячи военнопленных в рамках обмена

Украина отказалась от одной тысячи пленных военнослужащих в рамках обменов с Россией, из-за чего второй этап этого процесса шел тяжело, а третий пока что так и не начался. Об этом в среду, 6 августа, сообщил помощник российского президента и глава переговорной делегации Владимир Мединский.