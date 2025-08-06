Мединский подтвердил отказ Украины от тысячи военнопленных в рамках обмена

Украина отказалась от одной тысячи пленных военнослужащих в рамках обменов с Россией, из-за чего второй этап этого процесса шел тяжело, а третий пока что так и не начался. Об этом в среду, 6 августа, сообщил помощник российского президента и глава переговорной делегации Владимир Мединский.
— Слава Богу, мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на первый и второй сорт, — написал помощник главы государства в своем Telegram-канале.
Министерство обороны 23 июля сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров делегаций в Стамбуле, которые состоялись 2 июня.
Вечером того же дня третий раунд переговоров России и Украины завершился спустя чуть более 40 минут. Незадолго до этого двухстороннюю встречу провели главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров. Она прошла во дворце Чираган.
Помощник президента отметил, что Москва и Киев выполнили все договоренности, которых они достигли в ходе второго раунда переговоров. Он также сообщил, что Украина и Россия проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих.