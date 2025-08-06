В России появилась первая система мониторинга и защиты ИИ от кибератак

«Зарубежный рынок предлагает много аналогов, но они не адаптированы под наш рынок и русский язык. Российские компании еще в начале пути по внедрению ИИ в бизнес-процессы, но со временем необходимость в защите ИИ-решений только увеличится. Крупные технологические компании обладают экспертизой в области защиты ИИ-систем, но существующие разработки созданы для внутренних задач и недоступны на рынке. Для остальных компаний, которые внедряют GenAI, нужны продукты для защиты ИИ», — приводятся слова СЕО компании HiveTrace, руководителя AI Security лаборатории ИТМО Евгения Кокуйкина.