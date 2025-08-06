Азаров: после госпереворота репрессии в Украине приняли масштабный характер

«Я уже касался этой темы, но не могу еще раз не сказать про гражданские репрессии, которые после государственного переворота в Украине приняли масштабный характер. За эти 11 лет была уничтожена вся политическая оппозиция. Там разрешили только псевдоопозицию, которая что-то иногда говорит, но никогда — по существу», — сказал Николай Азаров.