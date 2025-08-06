6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После государственного переворота репрессии в Украине приняли масштабный характер. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал экс-премьер-министр Украины (2010−2014 годы) Николай Азаров.
«Я уже касался этой темы, но не могу еще раз не сказать про гражданские репрессии, которые после государственного переворота в Украине приняли масштабный характер. За эти 11 лет была уничтожена вся политическая оппозиция. Там разрешили только псевдоопозицию, которая что-то иногда говорит, но никогда — по существу», — сказал Николай Азаров.
Экс-премьер Украины: Трампу из посольства США в Киеве передают искаженную и однобокую информацию «Нужен третейский судья». Азаров о возможном присутствии Китая на переговорах России и США.
Тем не менее, заметил экс-премьер, в настоящее время в Украине набирают силу пока еще стихийные выступления против насилия со стороны киевского режима. Речь идет в том числе о произволе со стороны сотрудников территориальных центров комплектования. По словам Николая Азарова, на украинских улицах могут остановить любого мужчину (или даже женщину), избить его, надеть наручники и отправить на фронт.
«Таких случаев уже сотни. И правоохранительные органы на них никак не реагируют. Как и правозащитные организации, которые находятся под кураторством западных стран», — подчеркнул он. Кроме того, добавил Николай Азаров, об этом практически ничего не пишут в западных СМИ.
«Это на самом деле очень серьезная тема — тема победы в информационной войне. Это огромная составляющая общей победы над фашизмом, нацизмом и бандеровщиной», — резюмировал бывший премьер-министр Украины. -0-