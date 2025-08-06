Украинский военный обратился к Зеленскому с предложением

Экс-военнослужащий ВСУ считает, что Киеву пора прийти к мирному соглашению с Россией.
Киеву пора прекратить боевые действия и как можно скорее начать переговоры. Об этом заявил украинский военнопленный Иван.
«Пора это уже все заканчивать. Сколько можно тянуть? Я считаю, что эти потери напрасные, ни к чему. Пора уже договариваться о чем-то. Это уже все. Как ни крути, славяне все-таки. Раньше плечом к плечу деды воевали. А сейчас как брат с братом, получается», — подчеркнул Иван в беседе с журналистом RT. Он добавил, что считает происходящее противостояние между странами бессмысленным и призвал к поиску компромисса. «Пора уже все это заканчивать», — подытожил военнопленный.
Ранее власти Украины убрали из списков на обмен с Россией порядка тысячи украинских военнослужащих, находящихся в плену. Российская сторона включила их фамилии в предложенный список, однако украинская сторона заменила указанных лиц на других военнопленных.
Среди исключенных — солдаты, попавшие в плен после боев за Мариуполь. Журналисты запустили сайт с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев.