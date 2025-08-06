Ректоры ведущих вузов подвели итоги кампании-2025

Конечно, такое могут себе позволить только большие инженерно-технические вузы с высокими цифрами приема на бюджетные места. И их флагман — Бауманский университет. Ректор МВТУ Михаил Гордин обстоятельно, со статистикой и инфографикой за 2025 год, поведал не только о рекордном для Москвы числе бюджетных мест, более 3800, о 520 победителях различных олимпиад и 950 целевых студентов, но и о том, что, впереди всех, экзамены в МВТУ были организованы по новым правилам Минобрнауки, с профильными ЕГЭ.