Ректоры ведущих вузов подвели итоги кампании-2025

Вузы закончили основной этап приема абитуриентов — и поделились итогами кампании-2025. Которая, впрочем, еще продолжается: предстоит зачислить аспирантов-магистрантов, а также «платников». Всюду, даже в непрофильных вузах, отмечен рост инженерии и естественнонаучных направлений. Сокращение основного приема — после зачисления «приоритета». И в связи с этим гибкость предложений для поступающих на платные отделения. Ректоров порадовала возросшая цифровизация, а вот средний балл вырос не везде.
В первых строках, как всегда, прозвучали олимпиадники. И среди них «межнары» (победители международных олимпиад). Лауреаты и финалисты олимпиад — один из основных показателей класса в отечественном образовании. В лидерах этого года «по Петербургу, а может быть, и по всей России», как скромно заметил ректор Владимир Васильев, стал питерский Институт информтехнологий, механики и оптики (ИТМО) с невероятными 728 олимпиадниками. Зато в Физтех (МФТИ) поступило 16 «межнаров».
МГИМО, где «масштаб поступления не так велик», собрал на приеме 23% всех победителей Всеросса (ВсОШ) 2025 года. И 258 олимпиадников со всей страны. А вообще в МГИМО поступали из 60 регионов РФ, отметил ректор вуза Анатолий Торкунов.
Значимыми параметрами кампании обычно выступали средний балл поступления и «высота» конкурса. Но сейчас конкурс почти не обсуждали. Лишь ректор политеха им. Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской сказал, что по направлениям IT был конкурс 33 человека на место. Возможно, тему конкурса ректоры обошли, потому что поступить на бюджет стало настолько сложно, что она не совсем прилична.
Косвенным подтверждением можно счесть слова и. о. ректора РЭУ им. Плеханова Алексея Никулина о том, что «очень мало мест спускается в общий конкурс». Потому, мол, в вузе, как могут, «поддерживают высокобалльников», которые идут учиться на платные отделения, делают «скидочные программы». Но и на внебюджете в этом году такая острая конкурсная ситуация, которой еще не видели.
О решении проблемы (олимпиадники, участники квот и стобалльники оккупируют бюджет так, что бедному абитуриенту с приличным баллом ЕГЭ некуда податься) на встрече поведали так: в МГТУ им. Баумана, например, абитуриенты, сдавшие 4 предмета ЕГЭ и каждый не менее чем на 60 баллов, имеют 90% скидки на платном отделении. После первого курса около 30% успешных студентов переводятся на бюджет. А учиться в «топах» сложно, поэтому «отчисляют всегда»: фраза объединила и развеселила всех ректоров.
На стадии вопросов руководителей вузов спросили и о том, как учатся 10% студентов, поступивших без ДВИ, вне конкурса по отдельной квоте (участники и дети участников СВО, Героев России и др.). Кто-то из участников отметил, что, мол, учатся, как и все, они и поступают с хорошими баллами, «220 и выше». Другие сказали, что таким студентам уделяется отдельное внимание. Вот с инженерией есть проблема — абитуриенты не знают черчение и начертательную геометрию, которые надо сдавать при поступлении.
В ИТМО отныне есть «петровская волна»: гарантия зачисления для тех, кто набрал установленный балл (свой для каждого направления обучения) и может считать себя зачисленным и «не переживать».
Конечно, такое могут себе позволить только большие инженерно-технические вузы с высокими цифрами приема на бюджетные места. И их флагман — Бауманский университет. Ректор МВТУ Михаил Гордин обстоятельно, со статистикой и инфографикой за 2025 год, поведал не только о рекордном для Москвы числе бюджетных мест, более 3800, о 520 победителях различных олимпиад и 950 целевых студентов, но и о том, что, впереди всех, экзамены в МВТУ были организованы по новым правилам Минобрнауки, с профильными ЕГЭ.
«Отменили выбор между информатикой и физикой (при поступлении), оставили только в специальностях IT, — сообщил Гордин. — 84% абитуриентов (этого года) поступали именно с физикой».
Из неожиданного: средний проходной балл упал во многих «топах», включая ИТМО и МФТИ. «Все знают, что, кроме обществознания и химии, все баллы ЕГЭ просели в этом году», — объяснил глава СПбПУ Андрей Рудской. И вызвано это изменениями «в самой структуре ЕГЭ».
Но физика, инженерия и «сочетание социально-гуманитарных и технических естественнонаучных дисциплин» повсеместно растут. «В разделе 270 баллов и больше появились классические инженерные специальности, такие как ядерные реакторы и т.д.», — говорит руководитель МВТУ. В СПбПУ «на ядерную энергетику, теплофизику подано 59% заявлений». По словам Андрея Рудского, в «металлургии» произошел прорыв — средний балл вырос до 215. Мехатроника, робототехника — 250 баллов.
Количественно всех «сделал» один из ведущих западносибирских университетов, УРФУ. Его ректор Илья Обабков со вкусом рассказал о более чем 6,5 тысячи зачисленных студентах (35 тысяч заявлений через цифровой портал). И что университету принадлежит рекорд по приему абитуриентов с преимущественным правом зачисления по отдельной квоте. Ректор УРФУ перечислил самые популярные направления поступления (кроме IT). Список такой: строительство, информатика, вычислительная техника, государственное муниципальное управление, реклама и связи с общественностью, клиническая психология, строительство уникальных зданий и объектов и др.
Международное сотрудничество в вузах остается, хоть и приобретает латиноамериканские, китайские и африканские черты. В профильном МГИМО, в рамках квоты от Россотрудничества, учатся студенты из КНДР и Афганистана. В университете им. Плеханова 10−11% иностранных студентов. У политеха им. Петра Великого есть сетевая программа с африканскими вузами: Мали, Марокко и другая Северная Африка. Основные направления: атомная физика, энергетика, горное дело, повышение квалификации преподавателей, которые читают российские программы на родине.