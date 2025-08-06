Артемий Лебедев раскрыл единственную в жизни просьбу к Богу

— Это был момент, когда я хотел бросить курить, а у меня не получалось. И я опустил руки, сдался, использовал все способы, все методы, все. И я сказал: «Дорогой Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы я бросил курить», — высказался блогер в интервью блогеру Амирану Сардарову.