Артемий Лебедев раскрыл единственную в жизни просьбу к Богу

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что обращался к Богу только один раз в своей жизни: он попросил помощи в отказе от курения.
— Это был момент, когда я хотел бросить курить, а у меня не получалось. И я опустил руки, сдался, использовал все способы, все методы, все. И я сказал: «Дорогой Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы я бросил курить», — высказался блогер в интервью блогеру Амирану Сардарову.
Лебедев уточнил, что он не стал посещать церковь. Также он не сказал, повлияла ли в результате молитва на его борьбу с курением. Интервью было опубликовано на странице Сардарова в соцсети «ВКонтакте».
11 марта Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за осквернение религиозных символов. Причиной стала публикация фотографии ковра с Богоматерью, держащей в руках самокрутку, в личном блоге дизайнера.
25 апреля Лебедев назвал дискуссию об изображении православных крестов на графических продуктах «главной современной российской шизофренией». Так он прокомментировал сообщения о том, что российское Министерство спорта России обновило свой логотип, вернув на него православные кресты.