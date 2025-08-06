В соцсетях обсуждают идею новой школьной формы: кружевные жабо для девочек-подростков

На самом деле универсальная ткань, идеально подходящая для школьной формы, давно существует, только многим не нравится. Потому что ткань эта — джинсовая. Вот без капли иронии: сложно представить себе материал, который подошел бы лучше. Джинса крепкая и прочная — она вполне способна выдержать как, пардон, протирание задницы об школьные стулья в течение 5−8 часов ежедневно, так и милые хулиганства на переменах. И кучу стирок тоже. Джинса натуральная — это вообще-то 100%-ный хлопок, а вроде как принято считать, что детей негоже одевать в синтетику, которая «не дышит». Джинса не маркая — ну, если взять темную, — в ней можно рисовать акварелью и пить компот в школьной столовой. А главное — из джинсы можно сшить абсолютно что угодно. В том числе и костюм с пиджачком или жилеткой. И даже с юбками для девочек. Или с сарафанчиками.