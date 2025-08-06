В соцсетях обсуждают идею новой школьной формы: кружевные жабо для девочек-подростков

Внимание на фото: кому, на ваш взгляд, подошли бы эти прекрасные наряды? Дамский костюм благородно-томатного цвета с кружевным жабо и, вау, камеей на шее. Прямая юбка-карандаш длиной строго до середины коленочки. Мужской костюм с голубой рубашкой и сдержанным галстуком в мелкую крапинку. Пожалуй, рисуется картина: элегантная пожилая пара пришла получать награду в честь 50-летия совместной жизни… или заслуженные работники предприятия явились в городскую управу за почетными грамотами «За заслуги перед обществом»…
А вот и не угадали! Внутрь этих нарядов предполагается засунуть подростков — девочек и мальчиков от 7 до 17 лет. Потому что именно так, согласно чьим-то представлениям о прекрасном, должна выглядеть новая школьная форма. По крайней мере, именно такие фотографии разлетелись по Интернету после пресс-конференции, на которой анонсировали новый ГОСТ: он вступил в силу 1 июля.
Кстати, если в него вчитаться, то все звучит более-менее здраво. Во-первых, школьная форма остается выбором конкретного учебного заведения, а не единым правилом для всей страны. Во-вторых, оговорены ткани — так, чтобы синтетики было немного. В-третьих, родители все-таки могут выбирать конкретный фасон самостоятельно, если будут соблюдать все требования: ну, не прозрачное, не откровенное, не спортивное… Однако веселые — точнее, невеселые — картинки все-таки говорят сами за себя.
К советскому — а до этого дореволюционному — коричневому платью с белым воротничком и фартуком было много претензий. Однако хотя бы одно неоспоримое преимущество у него существовало — оно было нарочито девичьим. Хоть своеобразно, но ассоциировалось с юностью. В отличие от кружевного жабо, которое ассоциируется… ну, скажем прямо, с театром оно ассоциируется сегодня. Потому что даже современные дамы 60+, пожалуй, скажут, что оно старомодное. Такое, мол, их бабушки носили.
Безусловно, школа — это не ночной клуб и не бал-маскарад. Более того, школа может стать неплохой репетицией дресс-кода, с которым ученики так или иначе столкнутся во взрослом мире. Так что школьные годы — прекрасное время, чтобы научиться не только вычитать и умножать, но еще одеваться уместно… вот только предложенная форма, кажется, этому никак не поспособствует. Именно потому, что костюм с жабо — это категорически неуместно и неорганично для девочки возраста «от 7 до 17». Точно так же, как неуместными были бы для нее духи «Шанель № 5», шляпка-таблетка или туфли на высоченной шпильке. Во-первых, не соответствует возрасту. Во-вторых, не соответствует эпохе.
В целом складывается впечатление, что создатели этих моделей хотели не только скрыть разницу в финансовом положении учеников, но и начисто вытравить из их голов любую мысль о моде, стиле, современных тенденциях и тому подобной «чепухе». Потому что это просто нарочито и вызывающе старомодно. Как будто специально. Грешным делом даже подумаешь: нет ли тут тонкого стеба? Ну, просто потому, что в 2025 году предлагать такое всерьез… слишком уж неправдоподобно.
Стремление же «стереть границы между детьми из семей с разным финансовым положением» настолько же прекраснодушно, насколько и недостижимо. Потому что даже если будет единая школьная форма — все равно останутся сумки и рюкзаки, обувь и носки, оправы очков… И верхняя одежда: ну никак ведь не скроешь, что поверх одинаковых костюмчиков кто-то будет надевать дешевую куртку с маркетплейса, кто-то — натуральный канадский пуховик, а кто-то и вовсе дизайнерскую дубленку.
Плохо сочетается с идеей «стереть границы» также оговоренная ткань для школьной формы — лен или хлопок летом, шерсть или кашемир зимой. Хочется наивно спросить: авторы идеи давно последний раз к кашемиру приближались? И приценивались? Самый простой кашемировый свитер сегодня обойдется примерно в 10 тысяч рублей — и это будет вещь, с которой придется в прямом смысле слова пылинки сдувать, стирать руками и сушить, нежно обернув в полотенце. И эта вещь уж точно не подходит для активных и непоседливых детей.
На самом деле универсальная ткань, идеально подходящая для школьной формы, давно существует, только многим не нравится. Потому что ткань эта — джинсовая. Вот без капли иронии: сложно представить себе материал, который подошел бы лучше. Джинса крепкая и прочная — она вполне способна выдержать как, пардон, протирание задницы об школьные стулья в течение 5−8 часов ежедневно, так и милые хулиганства на переменах. И кучу стирок тоже. Джинса натуральная — это вообще-то 100%-ный хлопок, а вроде как принято считать, что детей негоже одевать в синтетику, которая «не дышит». Джинса не маркая — ну, если взять темную, — в ней можно рисовать акварелью и пить компот в школьной столовой. А главное — из джинсы можно сшить абсолютно что угодно. В том числе и костюм с пиджачком или жилеткой. И даже с юбками для девочек. Или с сарафанчиками.
Нужна для этого самая малость. Нужно перешагнуть наконец через доисторическую стигму, будто джинсы — это какая-то «особенная одежда», в которой «в школу не ходят». Вот просто потому, что не ходят, потому что «ты бы еще в пижаме пришел». Однако именно эта малость, увы, кажется недостижимой.