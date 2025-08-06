Мединский нашел однофамильца в списке на обмен с Киевом, допустив родство с ним

Помощник президента России Владимир Мединский в среду, 6 августа, рассказал о том, что нашел однофамильца в списке на обмен пленными военнослужащими между Москвой и Киевом.
По словам представителя главы государства, ему встретилась информация о некоем 40-летнем Олеге Мединском — бойце Вооруженных сил Украины с позывным «Банщик» из села Новороссийск Херсонской области.
— Однофамилец. Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы — один народ, — написал Мединский в своем Telegram-канале.
Помощник президента также сообщил, что Украина отказалась от одной тысячи пленных военнослужащих в рамках обменов с Россией, из-за чего второй этап этого процесса шел тяжело, а третий пока так и не стартовал.
Министерство обороны РФ 23 июля сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров делегаций в Стамбуле, которые состоялись 2 июня.
Помощник президента отметил, что Москва и Киев выполнили все договоренности, которых они достигли в ходе второго раунда переговоров. Он также сообщил, что Украина и Россия в ближайшее время проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих.