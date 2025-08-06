В Ростовской области отремонтируют 500 автодорог в этом году

В 2025 году в Ростовской области планируют отремонтировать 500 участков автодорог общей протяженностью около 860 км. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова во время пресс-конференции.
С начала сезона работы уже завершены на 208 объектах, включая 14 дорог регионального и 194 местного значения.
На реализацию дорожных проектов, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», выделено 32 млрд рублей. Осенью планируется завершить ремонт семи мостов в Багаевском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском и Песчанокопском районах. На эти работы заключены госконтракты на сумму 332 млн рублей.
Особое внимание уделяется завершению строительства второго участка «Западной хорды» Ростовского транспортного кольца, которое позволит перенаправить около шести тысяч грузовиков в обход города. Сейчас прорабатываются варианты финансирования, включая федеральные субсидии и льготные займы.
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