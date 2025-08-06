В Ростовской области отремонтируют 500 автодорог в этом году

На реализацию дорожных проектов, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», выделено 32 млрд рублей. Осенью планируется завершить ремонт семи мостов в Багаевском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском и Песчанокопском районах. На эти работы заключены госконтракты на сумму 332 млн рублей.