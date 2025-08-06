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Пекло на время отступает: Жителей Молдовы ждут +30 градусов и сильный ветер

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 7 августа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 7 августа. Значит, рассказываем.

Ночью синоптики нам прогнозируют до 34 гралусов выше ноля, утром столбик термометра упадет на три градуса.

Днем нас ожидает до +28 градусов, обещают переменную облачность, сильный ветер и без осадков. Вечером будет до 24 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−12 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.

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