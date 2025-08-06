Пекло на время отступает: Жителей Молдовы ждут +30 градусов и сильный ветер

Самое время рассказать о погодке на завтра, 7 августа. Значит, рассказываем.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 34 гралусов выше ноля, утром столбик термометра упадет на три градуса.
Днем нас ожидает до +28 градусов, обещают переменную облачность, сильный ветер и без осадков. Вечером будет до 24 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−12 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Жестоким приговором башкану Гагаузии правящий режим в Молдове решил напугать всех несогласных: А может выйти наоборот — мощное протестное движение только усилится.
Суд приговорил Евгению Гуцул, мать двоих маленьких детей, к семи годам лишения свободы (далее…).
Разные лики Кишинева: На Ботанике пенсионер продаёт разную мелочёвку и книги из личной библиотеки, но главное для него — общение с прохожими.
Житель столицы каждый день наблюдает, как меняются мир и люди (далее…).
Звездный десант евролидеров в Кишинев: Визиты глав государств Европы рассчитаны на колеблющихся — «Нас могут в Европу не пустить, денег не дать, ведь ПАС еще не расстреливает людей на улицах!».
Сначала в Кишинев прилетит президент Франции Макрон — поддержать Майю Санду перед парламентскими выборами, а еще 27 числа — в День Независимости — приедут канцлер Германии и президент Польши, а президент Румынии планирует приехать 31 августа (далее…).