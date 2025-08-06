Двенадцать человек устроили заплыв без одежды в Сочи и взбесили отдыхающих

В Краснодарском крае на сочинском пляже очевидцы заметили группу из более чем десяти человек, решивших искупаться без одежды. Об этом пишет «КП-Кубань» со ссылкой на Telegram-канал «ЧП-Сочи».
На видео видно, как толпа людей заходит в воду. Со слов отдыхающих, поведение группы было похоже на ритуалы сектантов. Обнажённые мужчины и женщины взялись за руки, приветствовали проезжающий поезд, а затем отправились купаться.
«Некоторые очевидцы предположили, что участники могли быть под воздействием алкоголя или наркотиков», — отмечается в публикации.
Отмечается, что в настоящее время все задержанные доставлены в отдел полиции для составления административных протоколов.
Напомним, это не единичный случай на курорте Черноморья. Ранее стало известно о том, как абсолютно голые туристки в Сочи устроили фотосессию на глазах у прохожих.