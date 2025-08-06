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Двенадцать человек устроили заплыв без одежды в Сочи и взбесили отдыхающих

Полиция задержала 12 обнажённых туристов в сочинском Вардане.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае на сочинском пляже очевидцы заметили группу из более чем десяти человек, решивших искупаться без одежды. Об этом пишет «КП-Кубань» со ссылкой на Telegram-канал «ЧП-Сочи».

На видео видно, как толпа людей заходит в воду. Со слов отдыхающих, поведение группы было похоже на ритуалы сектантов. Обнажённые мужчины и женщины взялись за руки, приветствовали проезжающий поезд, а затем отправились купаться.

«Некоторые очевидцы предположили, что участники могли быть под воздействием алкоголя или наркотиков», — отмечается в публикации.

Отмечается, что в настоящее время все задержанные доставлены в отдел полиции для составления административных протоколов.

Напомним, это не единичный случай на курорте Черноморья. Ранее стало известно о том, как абсолютно голые туристки в Сочи устроили фотосессию на глазах у прохожих.