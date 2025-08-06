Народные приметы на 7 августа 2025 года: что нельзя делать в

не жать хлеб и не копать слишком глубоко в земле — можно нарушить ход природы;не работать на износ — чрезмерная нагрузка в этот день считалась вредной;не скандалить, не спорить и не выяснять отношений — это приносит холод в дом;не начинать важных дел и ремонтов — всё может пойти не по плану;не игнорировать холодное утро — оно может предупредить о болезни или перемене в жизни;не нарушать тишину леса — считается, что в этот день он особенно «слушает».