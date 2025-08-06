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Зеленский заявил, что провел разговор с Трампом и обсудил «объявленное в Москве»

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 августа, сообщил, что провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Их беседа состоялась после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 августа, сообщил, что провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Их беседа состоялась после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

Украинский лидер добавил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, и поблагодарил их за поддержку. Он уточнил, что стороны обсудили «то, о чем было объявлено в Москве».

— Украина обязательно будет защищать свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что военный конфликт с Россией должен завершиться, при этом, по его словам, должно быть «честное завершение», передает Lenta.ru.

Утром 6 августа самолет Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее представители Кремля заявили, что Путин встретился с американским чиновником. Их переговоры продлились около трех часов.

Позднее Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник провел «очень продуктивную» встречу с Владимиром Путиным. Американский лидер добавил, что стороны достигли большого прогресса. По данным журналистов, после встречи Уиткоффа и Путина Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

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