Зеленский заявил, что провел разговор с Трампом и обсудил «объявленное в Москве»

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 августа, сообщил, что провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Их беседа состоялась после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву.
Украинский лидер добавил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, и поблагодарил их за поддержку. Он уточнил, что стороны обсудили «то, о чем было объявлено в Москве».
— Украина обязательно будет защищать свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир, — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что военный конфликт с Россией должен завершиться, при этом, по его словам, должно быть «честное завершение», передает Lenta.ru.
Утром 6 августа самолет Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее представители Кремля заявили, что Путин встретился с американским чиновником. Их переговоры продлились около трех часов.
Позднее Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник провел «очень продуктивную» встречу с Владимиром Путиным. Американский лидер добавил, что стороны достигли большого прогресса. По данным журналистов, после встречи Уиткоффа и Путина Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.