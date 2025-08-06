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Тысячи зрителей наблюдают с Невы главное зрелище Санкт-Петербурга: видео

С конца мая до середины июля, в период белых ночей в Санкт-Петербурге происходит разведение мостов. У туристов, и даже местных жителей, которые привыкли к этому действу, захватывает дух, а вода, волны и ветер добавляют романтики. Дворцовый, Троицкий Благовещенский, Мост Александра Невского, Большеохтинский, Биржевой и Тучков мосты раскрываются каждую ночь на несколько часов для прохода больших кораблей, но бывают и исключение. Например, в День ВМФ переправы могут разводить днём. Уточним, что график работы мостов у каждого отдельный.

С конца мая до середины июля, в период белых ночей в Санкт-Петербурге происходит разведение мостов. У туристов, и даже местных жителей, которые привыкли к этому действу, захватывает дух, а вода, волны и ветер добавляют романтики.

Дворцовый, Троицкий Благовещенский, Мост Александра Невского,

Большеохтинский, Биржевой и Тучков мосты раскрываются каждую ночь на несколько часов для прохода больших кораблей, но бывают и исключение. Например, в День ВМФ переправы могут разводить днём.

Уточним, что график работы мостов у каждого отдельный.