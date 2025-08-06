Владимир Путин принял участие в открытии нового зоопарка в Перми

Махонин также подчеркнул, что он вошел в пятерку самых больших по площади зоопарков на территории России — теперь его площадь в 16 раз больше старого объекта. В коллекцию нового зоопарка в Перми вошли 314 видов животных и более трех тысяч обитателей.