Владимир Путин принял участие в открытии нового зоопарка в Перми

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в открытии нового зоопарка в Перми.
Церемония состоялась в среду, 6 августа. На торжественном мероприятии также присутствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Политик назвал новый зоопарк долгожданным и современным объектом городской инфраструктуры.
Махонин также подчеркнул, что он вошел в пятерку самых больших по площади зоопарков на территории России — теперь его площадь в 16 раз больше старого объекта. В коллекцию нового зоопарка в Перми вошли 314 видов животных и более трех тысяч обитателей.
Помимо этого, Путин также принял участие в открытии инфраструктурных и социальных объектов ко Дню строителя в Хабаровском крае, Дагестане и Челябинской и Брянской областях. Среди них — школа в дагестанском поселке Шамхал и детский сад в Копейске Челябинской области.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии молодежных центров в шести регионах России.