На борту теплохода «Лев Толстой» произошло массовое отравление.
Десятки пассажиров теплохода «Лев Толстой», следовавшего по маршруту «Москва — Казань — Москва», пожаловались на симптомы массового отравления. Об этом сообщили журналисты.
«Массовое отравление произошло на борту теплохода “Лев Толстой”, курсирующего по маршруту “Москва — Казань — Москва”», — сообщил Life. По данным издания, у туристов появились жалобы на тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры.
Начальные симптомы болезни появились уже в середине круизного путешествия. Точное количество пострадавших и степень тяжести их состояния не сообщается.
Судно, на борту которого произошло ЧП, принадлежит компании «Водоходъ». Причины массового отравления неизвестны.