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На борту теплохода «Лев Толстой» произошло массовое отравление

Десятки пассажиров теплохода «Лев Толстой», следовавшего по маршруту «Москва — Казань — Москва», пожаловались на симптомы массового отравления. Об этом сообщили журналисты.

На борту теплохода «Лев Толстой» произошло массовое отравление.

Десятки пассажиров теплохода «Лев Толстой», следовавшего по маршруту «Москва — Казань — Москва», пожаловались на симптомы массового отравления. Об этом сообщили журналисты.

«Массовое отравление произошло на борту теплохода “Лев Толстой”, курсирующего по маршруту “Москва — Казань — Москва”», — сообщил Life. По данным издания, у туристов появились жалобы на тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры.

Начальные симптомы болезни появились уже в середине круизного путешествия. Точное количество пострадавших и степень тяжести их состояния не сообщается.

Судно, на борту которого произошло ЧП, принадлежит компании «Водоходъ». Причины массового отравления неизвестны.