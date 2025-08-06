Академия образования сказала про новые учебники в школах Беларуси с 1 сентября

Начальник методического центра Академии образования Людмила Романовская сказала про новые учебники в школах Беларуси с 1 сентября, пишет Sputnik.by.
Она уточнила, что с 1 сентября 2025 года в одиннадцатых классах появится интегрированная дисциплина, объединившая два курса по истории — «История Беларуси в контексте всемирной истории». Указанные учебники уже изданы.
Романовская добавила, что было выпущено пособие по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для третьего класса. Специалист обратила внимание, что запланирован в перспективе выпуск всей линейки пособия со второго по пятый класс.
— Отмечу, что оба издания успешно прошли апробацию, прежде чем получить разрешение на внедрение в массовую практику, в 14 учреждениях общего среднего образования, — подчеркнула начальник методического центра Академии образования.
Тем временем Минобразования сказало, кому не нужно брать медсправку для школы в Беларуси.
Кстати, Минобразования назвало четыре важных изменения в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
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