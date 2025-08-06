Reuters: США намерены ввести вторичные санкции против России 8 августа

Также в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты могут не ввести новые антироссийские санкции по истечении 10-дневного срока. По данным журналистов, администрация Дональда Трампа «настойчиво добивается сделки», поскольку такой вариант развития событий был бы более подходящим для него. Также появились сообщения, что новые санкции сильно ударят по экономике США.