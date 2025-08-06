Reuters: США намерены ввести вторичные санкции против России 8 августа

США могут ввести вторичные импортные санкции в отношении России в пятницу, 8 августа. Об этом в среду, 6 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
— Чиновник заявил, что вторичные санкции, которыми Трамп угрожал странам, ведущим бизнес с Россией, все еще, как ожидается, будут введены в пятницу. Подробности не были предоставлены, — передает агентство.
Также в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты могут не ввести новые антироссийские санкции по истечении 10-дневного срока. По данным журналистов, администрация Дональда Трампа «настойчиво добивается сделки», поскольку такой вариант развития событий был бы более подходящим для него. Также появились сообщения, что новые санкции сильно ударят по экономике США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф провел «очень продуктивную» встречу с Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что стороны достигли большого прогресса.
В тот же день Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт индийских товаров в связи с закупкой страной российской нефти. Белый дом уточнил, что Вашингтон может распространить введенный тариф и на другие страны, которые занимаются импортом нефти из России.