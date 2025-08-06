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Пенсионер из Мозырского района помог в «финансовом расследовании» и лишился Br14 тыс

71-летний житель района сообщил в местное ОВД о том, что стал жертвой мошенников. Как выяснилось, в мессенджере ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником органов финансовых расследований.

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Телефонные аферисты выманили у мозырян десятки тысяч сбережений, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

71-летний житель района сообщил в местное ОВД о том, что стал жертвой мошенников. Как выяснилось, в мессенджере ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником органов финансовых расследований. Он попросил пенсионера посодействовать в одном деле. «Чтобы помешать злоумышленникам оформить кредит на чужое имя и вывести их на чистую воду, мозырянину нужно взять и отправить деньги на “безопасный счет”. Он согласился. В результате заявитель лишился свыше Br14 тыс.», — рассказали в УВД.

В тот же день в милицию обратилась 65-летняя мозырянка, которая также доверчиво перевела мошенникам свои сбережения. В ее случае звонок также был в мессенджере, однако с ней связался якобы сотрудник КГБ. По словам заявительницы, звонивший стал угрожать ей проведением обыска, поэтому она выполнила все предложенные условия, предоставив доступ к своим накоплениям. Женщина лишилась около Br10 тыс.

Возбуждены уголовные дела за мошенничество.

В УВД напомнили: «Сотрудники правоохранительных органов и работники банков не просят по телефону оформить кредит или оказать содействие в поимке злоумышленников. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию».-0-