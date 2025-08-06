Пенсионер из Мозырского района помог в «финансовом расследовании» и лишился Br14 тыс

В тот же день в милицию обратилась 65-летняя мозырянка, которая также доверчиво перевела мошенникам свои сбережения. В ее случае звонок также был в мессенджере, однако с ней связался якобы сотрудник КГБ. По словам заявительницы, звонивший стал угрожать ей проведением обыска, поэтому она выполнила все предложенные условия, предоставив доступ к своим накоплениям. Женщина лишилась около Br10 тыс.