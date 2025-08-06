«Ниже микрофон!»: Леонид Агутин устроил эмоциональный разнос молодому журналисту. Видео

Популярный певец Леонид Агутин жестко ответил на вопрос молодого журналиста, который задал вопрос о выступлении хора. Агутин обрушился на него с критикой и потребовал от начинающего специалиста ниже держать микрофон, резко одернув парня. Видео неловкой ситуации опубликовал один из каналов о жизни знаменитостей.