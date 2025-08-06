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«Ниже микрофон!»: Леонид Агутин устроил эмоциональный разнос молодому журналисту. Видео

Популярный певец Леонид Агутин жестко ответил на вопрос молодого журналиста, который задал вопрос о выступлении хора. Агутин обрушился на него с критикой и потребовал от начинающего специалиста ниже держать микрофон, резко одернув парня. Видео неловкой ситуации опубликовал один из каналов о жизни знаменитостей.

Агутину не понравилась суть вопроса и манеры молодого корреспондента.

Популярный певец Леонид Агутин жестко ответил на вопрос молодого журналиста, который задал вопрос о выступлении хора. Агутин обрушился на него с критикой и потребовал от начинающего специалиста ниже держать микрофон, резко одернув парня. Видео неловкой ситуации опубликовал один из каналов о жизни знаменитостей.

Хор как хор. Молодцы. Вообще, дело, понимаете, не в этом… Ниже, парень, микрофон, держи!" — высказался Агутин на видео, опубликованном в telegram-канале Super.ru.

Из-за резких действий певца начинающий корреспондент оторопел. Издания, которые пишут о звездах, сообщают, что ранее Агутин грубо общался с другим корреспондентом.

Инциденты с публичной критикой в шоу-бизнесе — не редкость. К примеру, ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказывался о поведении и творчестве известных артистов, в том числе Николая Баскова и Сергея Лазарева. Некоторым, по мнению Соседова, давно пора «закрыть рот».