DM: супруги из Нормандии нашли под своим домом нацистский бункер

Супружеская пара из Нормандии, 35-летний Шон Туллиер и 32-летняя Кэролайн, обнаружили под своим домом на острове Гернси нацистский немецкий бункер, пишет Daily Mail.
Уточняется, что бункер был закопан на глубине 26 футов (8 метров).
«Они столкнулись с жуткой лестницей, ведущей вниз в две большие комнаты и коридор. На стенах даже осталось несколько немецких фраз, в том числе “achtung feind hort mit”, что переводится как “осторожно, враг слушает”», — говорится в материале.
Пара решила переделать бункер в комнату для бильярда и тренажерный зал.
По словам Шона, бункеры в Нормандии — не редкость, они с супругой знали, что их дом раньше использовался для хранения немецкого оружия, но они не могли предположить, что укрытие находится прямо под их жильем.
Ранее дома времен Римской империи обнаружены при прокладке метро в Риме.