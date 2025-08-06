Медосмотр станет строже: какие диагнозы теперь закрывают дорогу к рулю

По информации, размещенной на официальном портале правовой информации, с 1 сентября в перечень противопоказаний включены общие расстройства психологического развития. Это новшество подразумевает, что такие заболевания, как детский аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, будут учитываться при оценке способности гражданина к безопасному вождению автомобиля. Помимо этого, в разделе, касающемся заболеваний органов зрения, произошло изменение: термин «ахроматопсия» заменен на более широкий — «аномалии цветового зрения», что может включать случаи, такие как дальтонизм.