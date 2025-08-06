В России вступает правило «второй лишний» при госзакупках лекарств

— К сожалению, нет. А возможным это стало, потому что в России не принят, хотя по закону и должен существовать, порядок дачи информационного добровольного согласия пациентов на лекарства, как на любое медицинское вмешательство. Вспомните: просит у вас врач согласия на лекарство, когда его назначает? Нет. Вот в этом все и дело. Я по этому поводу даже обратился в Верховный суд РФ с заявлением, чтобы он обязал Минздрав такой порядок принять. А пока система покупает то, что надо ей, а не пациенту. Правила взаимозаменяемости происходят без участия пациента и без учета его мнения. А ведь человек должен четко выразить свое согласие на прием того или иного препарата. Соответственно, я считаю, что это нарушение воли гражданина, так как даже по закону о свободе конкуренции взаимозаменяемость определяется потребителем — как выбрал бы он сам, а не так, как выбрали бы за него эксперты Минздрава. Это очень большая и больная тема на самом деле. За последние 15 лет многое было направлено на неодушевление пациента, что он ничего не может решить, что за него все решают и преподносят на блюдечке чиновники. И так себя ведут многие ведомства. Словно препараты приобретаются не для живых людей или людям вообще все равно, чем им лечиться.