Золотой хлеб, гробы и рабы: зачем Стерлигов устраивает эти безумные перформансы?

В 2017 году Герман Стерлигов решил закрыть в Москве сеть магазинов «Хлеб и соль» из-за предписания прокуратуры. Дело в том, что у входа в магазины были таблички с бранным словом о том, что представителей сексуальных меньшинств* в булочной не обслуживают. Прокуратура требовала сделать посещение магазинов открытым для всех покупателей вне зависимости от их сексуальной ориентации. Стремясь удовлетворить требование прокуроров, Стерлигов заменил бранное слово на более нейтральное «содомиты»*. Однако и это надзорный орган не устроило.