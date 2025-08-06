Роспотребнадзор контролирует информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае

В Роспотребнадзоре также отметили, что в пунктах пропуска на российских границах задействована система «Периметр», которая выявляет граждан с признаками инфекций. «Для оперативного выявления заболевания в Российской Федерации в наличии есть отечественные тест-системы. В Российской Федерации также проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья, на сегодняшний день эпидемиологической опасности нет», — уточнили в надзорном ведомстве.