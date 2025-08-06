Роспотребнадзор оценил риск завоза опасной лихорадки чикунгунья в Россию из Китая

Случаев завоза лихорадки чикунгунья в Россию после вспышки заболевания в китайской провинции Гуандун не зафиксировано. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По словам представителей ведомства, вероятность завоза инфекции из-за рубежа все равно остается. Для гарантии безопасности граждан в пограничных пунктах пропуска задействована специальная система «Периметр», которая помогает выявлять людей с симптомами болезни.
— При появлении после возвращения из эндемичных стран симптомов, не исключающих заболевание, необходимо своевременно обратиться к врачу и сообщить ему о пребывании в таких странах. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — передает официальный сайт ведомства.
31 мая на Мальдивах из-за распространения вируса чикунгуньи у российских туристов началась паника, вследствие чего они стали активно скупать репелленты и другие средства защиты от насекомых. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», как защититься от вируса и может ли он добраться до Москвы и Московской области.