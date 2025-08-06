В Ростовской области из-за проблем с Интернетом автобусы будут отслеживать по Bluetooth

Власти Ростовской области принимают меры для решения проблем с безналичной оплатой проезда и отслеживанием транспорта на фоне перебоев с мобильным интернетом. Как сообщила во время пресс-конференции заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова, система оплаты на межмуниципальных маршрутах будет переведена в офлайн-режим.