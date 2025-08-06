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В Ростовской области из-за проблем с Интернетом автобусы будут отслеживать по Bluetooth

В Таганроге стали отслеживать автобусы через Bluetooth-метки.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области принимают меры для решения проблем с безналичной оплатой проезда и отслеживанием транспорта на фоне перебоев с мобильным интернетом. Как сообщила во время пресс-конференции заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова, система оплаты на межмуниципальных маршрутах будет переведена в офлайн-режим.

Так, в Таганроге уже тестируется новая технология отслеживания автобусов через Bluetooth-метки на остановках. По словам Алены Беликовой, этот метод обеспечивает связь «остановка-автобус», которую невозможно отключить.

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