Wildberries дали разрешение на стройку 400-метрового небоскреба в «Москва-Сити»

Объединенная компания Wildberries и Russ получила разрешение на строительство 400-метрового небоскреба в «Москва-Сити». Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора, оформившего разрешение на строительные работы.
«Бизнес-центр представляет собой почти 400-метровую башню с шестиуровневым подземным паркингом на 305 машиномест. Общая площадь комплекса составит 202,6 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Новый 75-этажный бизнес-центр компании появится в Пресненском районе столицы и войдет в состав Московского международного делового центра «Москва-Сити». Новая штаб-квартира Wildberries и Russ сможет вместить себя до 17 тысяч рабочих мест.
Ранее KP.RU сообщал, что Wildberries и Russ восстановила сгоревший логистический центр в поселке Шушары под Санкт- Петербургом, получив разрешение на ввод склада в эксплуатацию.