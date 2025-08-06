Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries дали разрешение на стройку 400-метрового небоскреба в «Москва-Сити»

Мосгосстройнадзор одобрил строительство 75-этажного бизнес-центра Wildberries и Russ в «Москва-Сити».

Источник: Комсомольская правда

Объединенная компания Wildberries и Russ получила разрешение на строительство 400-метрового небоскреба в «Москва-Сити». Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора, оформившего разрешение на строительные работы.

«Бизнес-центр представляет собой почти 400-метровую башню с шестиуровневым подземным паркингом на 305 машиномест. Общая площадь комплекса составит 202,6 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Новый 75-этажный бизнес-центр компании появится в Пресненском районе столицы и войдет в состав Московского международного делового центра «Москва-Сити». Новая штаб-квартира Wildberries и Russ сможет вместить себя до 17 тысяч рабочих мест.

Ранее KP.RU сообщал, что Wildberries и Russ восстановила сгоревший логистический центр в поселке Шушары под Санкт- Петербургом, получив разрешение на ввод склада в эксплуатацию.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше